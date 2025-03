Conheça o brasileiro que ilustrou o livro infantil de Jennifer Aniston Atriz lança primeiro livro baseado no próprio cachorro, que se chama Clydeo Refúgio Geek|Cauê TeixeiraOpens in new window 14/03/2025 - 13h31 (Atualizado em 14/03/2025 - 13h45 ) twitter

Ilustração Claudim divulgação VR Editora

Jennifer Aniston, atriz conhecida pelo icônico papel de Rachel Green na série de televisão Friends, lançou um livro infantil no Brasil pela VR Editora. A obra Claudim Bota a Mão na Massa foi inspirada no cachorrinho Clydeo, adotado pela autora.

Jennifer Aniston e Clydeo Los Angeles Times

Bruno Jacob, designer gráfico brasileiro, foi o escolhido pela escritora para ilustrar a divertida história sobre um cãozinho que busca encontrar o próprio talento. A história apresenta reflexões sobre tudo aquilo que torna cada um único, além de temas como identidade, laços familiares e a importância de seguir seus sonhos.

Bruno Jacob divulgação

Bruno Jacob apresentou alguns desenhos e foi escolhido para ilustrar a história infantil. A atriz e autora do livro acompanhou todo o processo de produção.

“Desde a criação do Claudim sempre foi comum repetirem falas ditas por ela sobre o quanto ela estava gostando, que o caminho estava como ela imaginava, que estava adorando o desenvolvimento. Foi muito bom, porque de certa forma o Claudim também é um filho meu, pelo tempo de criação e conexão que tive com ele”, conta Bruno Jacob.

‌



Jennifer Aniston e Clydeo

Aniston ama animais e disse em entrevistas à imprensa americana que estava muito empolgada em contar as histórias baseadas em um de seus cães.

“Eu não poderia estar mais emocionada em levar Clydeo e suas histórias para um livro, no qual espero que ele inspire crianças e amantes de cães com sua adorável jornada para encontrar sua verdadeira paixão”, afirmou a atriz em entrevista à People.

‌



Ilustração do livro

E o trabalho de levar o cachorrinho para o mundo da literatura foi todo do desenhista.

“Com o passar do tempo e o desenvolvimento avançando, a ideia mudou para ser um primo do Clydeo, e formar uma família maior em torno dele. No início a aparência era muito parecida com o Clydeo original, e fomos afastando o design para encaixar melhor nas necessidades dela, de produção, e principalmente de personalidade que o personagem exigia, chegando naquele design que ele tem hoje”, revelou o artista brasileiro Bruno.

‌



Este é o primeiro dos quatro livros que contarão sobre a origem do peludo e sobre as aventuras para descobrir suas próprias paixões, vocações, além da construção de sua autoconfiança. Bruno revelou que deve voltar a trabalhar com a autora.

“Há, sim, dois projetos acontecendo envolvendo o personagem. Estão em produção no momento, espero que possam ser lançados ainda esse ano”, contou.

Ficha técnica

capa do livro Claudim

Título: Claudim Bota a Mão na Massa

Autora: Jennifer Aniston

Ilustrador: Bruno Jacob

Editora: VR Editora

Gênero: Livro ilustrado infantil (a partir de 5 anos)

Edição: 1ª ed., feveiro. 2025

ISBN: 978-85-507-0613-9

ISBN do e-pub: 978-85-507-0614-6

Número de páginas: 32

Preço: R$ 74,90

Onde encontrar: Amazon, site da editora