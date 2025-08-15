Massa de Pizza para Forno Caseiro Eu já falei há anos aqui no blog sobre a massa de pizza, que é impossível conseguir um resultado igual […] O post Massa de Pizza para... Panelaterapia|Do R7 15/08/2025 - 00h38 (Atualizado em 15/08/2025 - 00h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Eu já falei há anos aqui no blog sobre a massa de pizza, que é impossível conseguir um resultado igual ao de pizzarias com forno à lenha porque nossos fornos caseiros não atingem os mais de 400ºC necessários. Então aquela borda queimadinha, aquelas bolhas na massa que você adora saiba que isso é impossível, mas dá para fazer massa gostosa usando o máximo de calor que conseguirmos. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Panelaterapia e descubra todos os segredos para fazer uma pizza deliciosa em casa! Leia Mais em Panelaterapia: Pavê de Torta de Morango

Brigadeiro de Nesquik

O que é e como fazer mojica de pintado?​