‘Papinho de Cozinha’ é um dos destaques do Taste São Paulo Festival 2025 Espaço dedicado às crianças ensina a preparar receitas de forma lúdica e divertida; confira outras atrações R7 Receitas|Do R7 23/06/2025 - 12h18 (Atualizado em 23/06/2025 - 12h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Crianças durante o ‘Papinho de Cozinha’ com a chef Ana Carolina divulgação/Taste Festival Brasil

O ‘Papinho de Cozinha’ com a chef Ana Carolina é um dos destaques do Taste São Paulo Festival 2025. O maior festival gastronômico do mundo acontece até 29 de junho no Parque Villa-Lobos e tem ingressos (limitados) a partir de R$ 65, com opção de meia-entrada.

No espaço dedicado aos pequenos de até 12 anos, as crianças podem colocar a mão na massa e aprender, de forma lúdica e divertida, a preparar deliciosas receitas. As oficinas são para grupos de até dez crianças por vez, com inscrição gratuita feita no próprio evento.

Além disso, o Espaço Taste Kids oferece brinquedos educativos, infláveis, maquiagem artística, jogos e monitores que conduzem diversas atividades. Para completar, uma divertida escultura de ovos garante ainda mais diversão para toda a família.

Sobre o Taste Festival 2025

‌



A nona edição do evento gastronômico Taste Festival 2025 traz os melhores restaurantes e bares da cidade e mais de 120 opções para comer bem. De acordo com a organização, a proposta é oferecer porções menores para que o público possa provar mais delícias, incluindo opções vegetarianas e veganas. Os preços dos pratos variam entre R$25 e R$55.

O Taste SP 2025 também oferece experiências gastronômicas completas, com aulas gratuitas ministradas por chefs e sommeliers em seis áreas do conhecimento. O consumo nos bares e restaurantes é feito à parte, via cartão Cashless (cartão que o cliente carrega no evento com o valor desejado).

‌



Entre os destaques das ativações dos patrocinadores e parceiros estão atrações interativas, degustações, aulas gratuitas, lançamentos de produtos, oficinas para decorar pirulitos, brincadeiras, games com brindes, além de uma ação de adoção responsável de gatos e uma imersão interativa no universo felino.

Local do Taste São Paulo Festival 2025

Data: 19, 20, 21, 22 (quinta-feira a domingo), 27, 28, 29 (sexta-feira a domingo)Local: Parque Villa-LobosEndereço: Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001 - Alto de Pinheiros, São PauloHorários:

● Quinta-feira (19/06) - 12h às 20h

● Sextas-feiras – 17h às 23h

● Sábados - 12h às 23h

● Domingos - 11h às 20h