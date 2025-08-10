Aprenda a Fazer Recheio de Ameixa com Doce de Leite em 20 Minutos O recheio de ameixa com doce de leite é uma escolha certeira para quem busca sabor, praticidade e sofisticação em um só preparo. Clica... Receitas de Pesos|Do R7 10/08/2025 - 08h37 (Atualizado em 10/08/2025 - 08h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Doce equilíbrio: Ameixa e Doce de Leite em perfeita harmonia Receitas de Pesos

O recheio de ameixa com doce de leite é uma escolha certeira para quem busca sabor, praticidade e sofisticação em um só preparo.

Consulte no nosso parceiro Receitas de Pesos para saber mais!

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Receita de Bolo de Banana Fit Perfeito para Café da Manhã de sempre

Dicas essenciais sobre como plantar batata-doce em casa

Veja como plantar mandioca e aproveitar seus benefícios