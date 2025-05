Bolo cremoso de milho de lata com sabor de roça e textura que derrete na boca Receita de bolo cremoso de milho de lata, fácil no liquidificador e com textura que derrete na boca. Clique no link para ver a receita... Receitas de Pesos|Do R7 13/05/2025 - 14h27 (Atualizado em 13/05/2025 - 14h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bolo cremoso de milho de lata com sabor de roça e textura que derrete na boca Receitas de Pesos

Receita de bolo cremoso de milho de lata, fácil no liquidificador e com textura que derrete na boca. Clique no link para ver a receita completa

Não perca a oportunidade de experimentar essa delícia! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos.

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Receita de Pão de Queijo de Liquidificador: Prático, Rápido e Irresistível

Tem coisa melhor que reunir quem a gente ama em volta de uma mesa com costela assada?

Massa de salgado com só 2 ingredientes? Sim, e fica perfeita!