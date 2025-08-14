Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Receitas

Bolo de Caneca Micro-ondas Sem Ovo Fácil e Rápido

Bolo de caneca micro-ondas sem ovo, fofinho e pronto em 5 minutos, ideal para um doce rápido e fácil, clique no link para ver a receita...

Receitas de Pesos

Receitas de Pesos|Do R7

Bolo de Caneca Doçura Instantânea, Praticidade e Sabor de Conforto Receitas de Pesos

Bolo de caneca micro-ondas sem ovo, fofinho e pronto em 5 minutos, ideal para um doce rápido e fácil, clique no link para ver a receita completa

Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos.

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.