Bolo de Fubá com Goiabada Igual ao da Vovó – Receita Tradicional O bolo de fubá com goiabada é mais do que uma sobremesa: é um pedaço da cultura e da memória afetiva brasileira. Veja a receita completa...

Receitas de Pesos|Do R7 06/07/2025 - 07h15 (Atualizado em 06/07/2025 - 07h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share