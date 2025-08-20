Bolo de Fubá com Goiabada Igual ao da Vovó – Receita Tradicional O bolo de fubá com goiabada é mais do que uma sobremesa: é um pedaço da cultura e da memória afetiva brasileira. Veja a receita completa... Receitas de Pesos|Do R7 20/08/2025 - 03h57 (Atualizado em 20/08/2025 - 03h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bolo de fubá com goiabada super fofinho veja como fazer Receitas de Pesos

O bolo de fubá com goiabada é mais do que uma sobremesa: é um pedaço da cultura e da memória afetiva brasileira.

Para saber mais sobre essa deliciosa receita, consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos.

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Vou te ensinar os Segredos do Ovo Frito: Nunca Mais Vai Grudar na Frigideira

Acompanhe com churrasco, frango ou só ela Essa Salada de Repolho combina com tudo!

Receita Fácil de Bolo de Tapioca que Não Vai ao Forno!