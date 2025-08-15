Bolo de Fubá Fofinho com Creme de Leite Receita Simples e Deliciosa Bolo de fubá fofinho com creme de leite úmido, macio e fácil de fazer, ideal para o café da tarde, clique no link para ver a receita... Receitas de Pesos|Do R7 15/08/2025 - 04h37 (Atualizado em 15/08/2025 - 04h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bolo de fubá com coco fofinho, úmido e com aquele sabor irresistível de casa de vó Receitas de Pesos

Bolo de fubá fofinho com creme de leite úmido, macio e fácil de fazer, ideal para o café da tarde, clique no link para ver a receita completa

Não perca a oportunidade de experimentar essa delícia! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos.

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Bolo de Mandioca de Liquidificador Sem Glúten: Perfeito para o Café

Glacê de Leite Condensado com 3 Ingredientes é uma Receita Fácil e Deliciosa

Receita de Berinjela à Milanesa na Airfryer Crocante e Saudável