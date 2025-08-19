Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Receitas

Bolo de Maçã Fit Receita Saudável e Saborosa

Receita de bolo de maçã fit saudável e deliciosa, feito com farinha integral, aveia e mel, ideal para café da tarde ou lanche leve,...

Receitas de Pesos

Receitas de Pesos|Do R7

Bolo de Maçã Fit Receita Saudável para o Café da Manhã Receitas de Pesos

Receita de bolo de maçã fit saudável e deliciosa, feito com farinha integral, aveia e mel, ideal para café da tarde ou lanche leve, clique no link para ver a receita completa

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos!

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.