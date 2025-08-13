Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Receitas

Bolo de Maçã Fit Sem Farinha Refinada Macio e Fácil de Fazer

Bolo de maçã fit com aveia, canela e açúcar de coco, úmido e nutritivo, fácil de fazer e perfeito para o dia a dia, clique no link...

Receitas de Pesos

Receitas de Pesos|Do R7

Bolo de Maçã Fit Receita Saudável para o Café da Manhã Receitas de Pesos

Bolo de maçã fit com aveia, canela e açúcar de coco, úmido e nutritivo, fácil de fazer e perfeito para o dia a dia, clique no link para ver a receita completa

Não perca a oportunidade de experimentar essa delícia! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos.

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.