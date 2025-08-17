Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Receitas

Brócolis ao Forno com Creme de Leite Receita Cremosa e Fácil

Receita de brócolis ao forno com creme de leite simples, cremosa e gratinada, perfeita para acompanhar carnes, massas ou arroz, clique...

Receitas de Pesos

Receitas de Pesos|Do R7

Brócolis ao forno com creme de leite com sabor de aconchego e leveza no prato Receitas de Pesos

Receita de brócolis ao forno com creme de leite simples, cremosa e gratinada, perfeita para acompanhar carnes, massas ou arroz, clique no link para ver a receita completa

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos!

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.