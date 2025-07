Couve-Flor Empanada com Crocância de Casa de Mãe e Sabor de Comida Feita com Carinho Couve-flor empanada com casquinha dourada e tempero caseiro. Acompanhamento leve e crocante para o dia a dia. Clique no link para ver...

Receitas de Pesos|Do R7 01/07/2025 - 18h57 (Atualizado em 01/07/2025 - 18h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share