Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Receitas

Geladinho de Coco Cremoso Econômico e Refrescante

Geladinho de coco cremoso e fácil, feito no liquidificador, rende até 14 unidades e é ótimo para vender ou servir, clique no link para...

Receitas de Pesos

Receitas de Pesos|Do R7

Geladinho de coco cremoso com sabor de infância e refrescância perfeita para o verão Receitas de Pesos

Geladinho de coco cremoso e fácil, feito no liquidificador, rende até 14 unidades e é ótimo para vender ou servir, clique no link para ver a receita completa

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos!

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.