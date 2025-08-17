Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Receitas

Gelado de Travessa: Sobremesa Gelada, Cremosa e Irresistível

O gelado de travessa é uma sobremesa prática, econômica e extremamente saborosa. Sua combinação de cremes, chocolate branco Veja a...

Receitas de Pesos

Receitas de Pesos|Do R7

O gelado de travessa é uma sobremesa prática, econômica e extremamente saborosa. Sua combinação de cremes, chocolate branco.

Para saber mais sobre essa deliciosa receita, consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos.

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.