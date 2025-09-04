Macarrão de Panela de Pressão com Carne Moída que lembra almoço rápido e cheio de sabor Macarrão de panela de pressão com carne moída, rápido, cremoso e cheio de sabor, pronto em 20 minutos, clique no link para ver a receita... Receitas de Pesos|Do R7 04/09/2025 - 19h37 (Atualizado em 04/09/2025 - 19h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Macarrão de Panela de Pressão com Carne Moída Cremoso e Pronto em Minutos Receitas de Pesos

Macarrão de panela de pressão com carne moída, rápido, cremoso e cheio de sabor, pronto em 20 minutos, clique no link para ver a receita completa

Não perca a oportunidade de experimentar essa delícia! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos.

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Rabada suculenta que lembra almoços de domingo e tradição de família

Mocotó caseiro que lembra almoço de domingo na casa da vó

Massa de Bolo Amanteigado: A Base Perfeita para Bolos Sofisticados e Saborosos