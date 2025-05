Mingau com leite de côco cremoso e reconfortante como o das manhãs de infância Mingau com leite de côco fácil, nutritivo e cheio de sabor. Perfeito para aquecer o dia com leveza, clique no link para ver a receita... Receitas de Pesos|Do R7 27/05/2025 - 06h35 (Atualizado em 27/05/2025 - 06h35 ) twitter

Mingau com leite de côco cremoso e reconfortante como o das manhãs de infância Receitas de Pesos

Mingau com leite de côco fácil, nutritivo e cheio de sabor. Perfeito para aquecer o dia com leveza, clique no link para ver a receita completa

Consulte no nosso parceiro Receitas de Pesos para saber mais!

