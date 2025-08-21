Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Receitas

Pão Doce Receita Caseira Macia e Irresistível

Receita de pão doce caseiro macio e delicioso, perfeito para café ou lanche da tarde, com cobertura clássica de coco ou açúcar, clique...

Receitas de Pesos

Receitas de Pesos|Do R7

Pãozinho Doce Fofinho para lanche, café ou café da manhã com aquele aroma irresistível de casa cheia Receitas de Pesos

Receita de pão doce caseiro macio e delicioso, perfeito para café ou lanche da tarde, com cobertura clássica de coco ou açúcar, clique no link para ver a receita completa

Não perca a oportunidade de experimentar essa delícia! Consulte no nosso parceiro Receitas de Pesos para a receita completa.

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.