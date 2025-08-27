Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Receitas

Pastel com Massa de Mandioca: Crocante por Fora e Macio por Dentro

O pastel com massa de mandioca é uma receita criativa, saborosa e perfeita para variar o cardápio. Fácil de fazer Veja a receita completa...

Receitas de Pesos

Receitas de Pesos|Do R7

Pastel com Massa de Mandioca: Crocante por Fora, Macio por Dentro! Receitas de Pesos

O pastel com massa de mandioca é uma receita criativa, saborosa e perfeita para variar o cardápio. Fácil de fazer Veja a receita completa no link

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos e descubra todos os segredos dessa delícia!

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.