Pastel de 3 Ingredientes: Massa Que Derrete na Boca com Muita Facilidade O pastel de 3 ingredientes é uma prova de que simplicidade pode sim resultar em sabor extraordinário. Rápido, versátil Veja a receita... Receitas de Pesos|Do R7 15/08/2025 - 20h58 (Atualizado em 15/08/2025 - 20h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O pastel de 3 ingredientes é uma prova de que simplicidade pode sim resultar em sabor extraordinário. Rápido, versátil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos!

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Pão de Queijo de Liquidificador: Receita Rápida, Prática e Irresistível

Brigadeiro de Panela: A Receita Rápida e Irresistível para Qualquer Momento

Pavê de Chocolate com Biscoito Champanhe: A Sobremesa Irresistível que Derrete na Boca