Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Receitas

Pastel de 3 Ingredientes: Massa Que Derrete na Boca com Muita Facilidade

O pastel de 3 ingredientes é uma prova de que simplicidade pode sim resultar em sabor extraordinário. Rápido, versátil Veja a receita...

Receitas de Pesos

Receitas de Pesos|Do R7

O pastel de 3 ingredientes é uma prova de que simplicidade pode sim resultar em sabor extraordinário. Rápido, versátil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos!

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.