Pudim de Caneca de Leite Condensado: Pronto em 3 Minutos no Micro-ondas O pudim de caneca de leite condensado é a prova de que uma sobremesa deliciosa não precisa ser complicada. Veja a receita completa... Receitas de Pesos|Do R7 18/08/2025 - 20h57 (Atualizado em 18/08/2025 - 20h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pudim de Caneca com Leite Condensado: Pronto em 5 Minutos e Irresistível! Receitas de Pesos

O pudim de caneca de leite condensado é a prova de que uma sobremesa deliciosa não precisa ser complicada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos!

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Frango Frito Crocante: O Guia Completo com Segredos de Chef

Torta de Frango de Liquidificador: Prática, Saborosa e Perfeita para Qualquer Ocasião

Tudo sobre como plantar ervilha em casa do zero à colheita