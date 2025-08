Risoto de Pera com Gorgonzola cremosidade e sabor marcante em uma receita sofisticada Risoto de pera com gorgonzola, cremoso e sofisticado, fácil de fazer. Surpreenda no jantar, clique no link para ver a receita completa... Receitas de Pesos|Do R7 02/08/2025 - 19h37 (Atualizado em 02/08/2025 - 19h37 ) twitter

Risoto de Pera com Gorgonzola cremosidade e sabor marcante em uma receita sofisticada Receitas de Pesos

Risoto de pera com gorgonzola, cremoso e sofisticado, fácil de fazer. Surpreenda no jantar, clique no link para ver a receita completa

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos!

