Veja como plantar anis-estrelado e aproveitar seus benefícios Saiba como plantar anis-estrelado facilmente em casa e tenha especiaria fresca sempre. Clique no link para ver a receita completa.... Receitas de Pesos|Do R7 12/08/2025 - 07h38 (Atualizado em 12/08/2025 - 07h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Receitas de Pesos

Saiba como plantar anis-estrelado facilmente em casa e tenha especiaria fresca sempre.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos e descubra todos os benefícios dessa especiaria!

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Biscoitinho 3 ingredientes Você faz Rapidinho e é uma delicia

Como Fazer Bolinho de Batata Rápido: Sabor Incrível com Poucos Ingredientes

Torta de Banana Simples e Saborosa para o Café da Tarde