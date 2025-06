Taste São Paulo Festival 2025 retorna nesta quinta (19) no Parque Villa-Lobos Nona edição do maior evento gastronômico do mundo promove encontro de sabores, talentos e experiências memoráveis R7 Receitas|Renato FontesOpens in new window 18/06/2025 - 10h50 (Atualizado em 18/06/2025 - 11h19 ) twitter

Taste São Paulo Festival 2025 acontece até dia 29 de junho no Parque Villa-Lobos divulgação/Taste Festival Brasil

A nona edição do evento gastronômico Taste São Paulo Festival 2025 retorna nesta quinta-feira (19), feriado de Corpus Christi, no Parque Villa-Lobos. O maior festival gastronômico do mundo acontece até 29 de junho e tem ingressos (limitados) a partir de R$ 65, com opção de meia-entrada.

O evento, que começou no último final de semana, traz os melhores restaurantes e bares da cidade e mais de 120 opções para comer bem. De acordo com a organização, a proposta é oferecer porções menores para que o público possa provar mais delícias, incluindo opções vegetarianas e veganas. Os preços dos pratos variam entre R$25 e R$55.

O Taste São Paulo Festival 2025 também oferece experiências gastronômicas completas, com aulas gratuitas ministradas por chefs e sommeliers em seis áreas do conhecimento.

O festival ainda reúne expositores de produtos premium, desde ingredientes especiais e itens artesanais a utensílios para quem ama cozinhar, além de atrações musicais, espaço kids e diversas ativações nos estandes dos patrocinadores.

O consumo nos bares e restaurantes é feito à parte, via cartão Cashless (cartão que o cliente carrega no evento com o valor desejado).

Desconto no ingresso

A venda de ingressos do Taste São Paulo Festival 2025 é feita no site da Eventim. Clientes Sam’s Club têm até 25% de desconto¹ e clientes BB Ourocard Visa têm 20% de desconto²

Local do Taste São Paulo Festival 2025

Data: 19, 20, 21, 22 (quinta-feira a domingo), 27, 28, 29 (sexta-feira a domingo)

Local: Parque Villa-LobosEndereço: Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001 - Alto de Pinheiros, São PauloHorários:

Quinta-feira (19/06) - 12h às 20h

Sextas-feiras – 17h às 23h

Sábados - 12h às 23h

Domingos - 11h às 20h

1: Clientes Sam’s Club têm 20% de desconto, já os Sócios Plus garantem 25% de desconto na compra de qualquer ingresso do Taste. Benefício não-cumulativo com meia-entrada ou outros descontos. Válido para compra de até 8 ingressos por CPF, por sessão, para todos os dias do evento. A quantidade de ingressos promocionais é limitada. Consulte a disponibilidade no momento da aquisição

2: Clientes BB Ourocard VISA têm 20% de desconto na compra de qualquer ingresso do Taste. Benefício não cumulativo com meia-entrada ou outros descontos. Válido para compra de até 8 ingressos por sessão e a 20 ingressos por CPF, para todos os dias do evento. A quantidade de ingressos promocionais é limitada. Consulte a disponibilidade no momento da aquisição.