Alcione celebra o samba no Vivo Rio
Alcione celebra o samba no Vivo Rio A rainha do samba está de volta aos palcos do Vivo Rio. Alcione se apresenta nos...
Alcione celebra o samba no Vivo Rio. A rainha do samba está de volta aos palcos do Vivo Rio. Alcione se apresenta nos dias 15 e 16 de agosto de 2025, às 21h, prometendo duas noites inesquecíveis com o melhor do samba e da música popular brasileira. Com mais de 40 anos de carreira e uma das vozes mais marcantes da nossa música, a Marrom retorna ao Rio de Janeiro com um repertório repleto de clássicos que atravessam gerações. Os ingressos já estão à venda na bilheteria da casa e pelo site Ticket360.
Alcione celebra o samba no Vivo Rio. A rainha do samba está de volta aos palcos do Vivo Rio. Alcione se apresenta nos dias 15 e 16 de agosto de 2025, às 21h, prometendo duas noites inesquecíveis com o melhor do samba e da música popular brasileira. Com mais de 40 anos de carreira e uma das vozes mais marcantes da nossa música, a Marrom retorna ao Rio de Janeiro com um repertório repleto de clássicos que atravessam gerações. Os ingressos já estão à venda na bilheteria da casa e pelo site Ticket360.
Não perca a chance de viver essa experiência única! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete.
Não perca a chance de viver essa experiência única! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete.
Leia Mais em Revista Manchete:
Leia Mais em Revista Manchete: