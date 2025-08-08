Alcione celebra o samba no Vivo Rio Alcione celebra o samba no Vivo Rio A rainha do samba está de volta aos palcos do Vivo Rio. Alcione se apresenta nos... Revista Manchete|Do R7 08/08/2025 - 20h18 (Atualizado em 08/08/2025 - 20h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Revista Manchete

Alcione celebra o samba no Vivo Rio. A rainha do samba está de volta aos palcos do Vivo Rio. Alcione se apresenta nos dias 15 e 16 de agosto de 2025, às 21h, prometendo duas noites inesquecíveis com o melhor do samba e da música popular brasileira. Com mais de 40 anos de carreira e uma das vozes mais marcantes da nossa música, a Marrom retorna ao Rio de Janeiro com um repertório repleto de clássicos que atravessam gerações. Os ingressos já estão à venda na bilheteria da casa e pelo site Ticket360.

Não perca a chance de viver essa experiência única! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete.

Leia Mais em Revista Manchete:

Aconteceu no Judiciário

Clara Nunes: o musical chega ao Rio para emocionar

15ª edição da ArtRio movimenta a cena cultural do Rio