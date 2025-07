Golfe e Feijoada: Edição 2 GOLFE FEIJOADA PARA CELEBRAR MAIS UMA EDIÇÃO Em um ambiente descontraído, com música ao vivo e a vista do entardecer do Campo Olímpico... Revista Manchete|Do R7 27/07/2025 - 13h17 (Atualizado em 27/07/2025 - 13h17 ) twitter

GOLFE & FEIJOADA PARA CELEBRAR MAIS UMA EDIÇÃO Em um ambiente descontraído, com música ao vivo e a vista do entardecer do Campo Olímpico de Golfe, empresários, colunistas, artistas e uma rede de amigos prestigiaram a festa de lançamento da segunda edição da Revista Manchete. A ocasião festiva, em 31 de maio, foi a oportunidade para o encontro de pessoas que, assim como a Revista Manchete, enxergam o Rio como uma grande vitrine, além de um ambiente favorável para investimentos em diversos segmentos. A união desses representantes das iniciativas público-privadas tem possibilitado o avanço na economia e a melhora na qualidade de vida, tanto para os que vivem aqui quanto para os que visitam o estado do Rio de Janeiro.

