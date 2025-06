TIM Music Noites Cariocas está de volta! É neste fim de semana: TIM Music Noites Cariocas está de volta! O TIM Music Noites Cariocas, festival musical mais tradicional do Brasil... Revista Manchete|Do R7 02/06/2025 - 09h57 (Atualizado em 02/06/2025 - 09h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Revista Manchete

É neste fim de semana: TIM Music Noites Cariocas está de volta! O TIM Music Noites Cariocas, festival musical mais tradicional do Brasil, retorna em junho de 2025 para comemorar seus 45 anos de trajetória. E o cenário escolhido não poderia ser mais emblemático: o Parque Bondinho Pão de Açúcar, no alto do icônico Morro da Urca — onde o Rio de Janeiro se revela em toda a sua beleza, entre mar, luz e montanhas.

Não perca a chance de viver essa experiência única! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete.

Leia Mais em Revista Manchete:

Dia do Hambúrguer: 4 dicas imperdíveis

Rir e emocionar: Antes do Ano que Vem

Capital Inicial no Qualistage