Buldogue sem pelos é eleito ‘cachorro mais feio do mundo’; veja fotos
Petunia, uma buldogue de 2 anos, venceu concurso feito na Califórnia, nos EUA, e levou prêmio de US$ 5 mil (cerca de R$ 27 mil)
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
Uma buldogue sem pelos chamada Petunia, de 2 anos, foi eleita o “cachorro mais feio do mundo” no concurso “World’s Ugliest Dog”, realizado na última sexta-feira (8) na Califórnia, nos Estados Unidos.
A cadela, apresentada por sua tutora, Shannon Nyman, desbancou outros dez concorrentes e conquistou o prêmio principal de US$ 5 mil (aproximadamente R$ 27 mil). As informações são do jornal New York Post.
Petunia, uma mistura de buldogue inglês e francês, impressionou os juízes pela aparência singular. “Ela é a cadela de 2 anos com mais rugas que eu já vi,” declarou um dos jurados à emissora norte-americana ABC7.
A buldogue foi resgatada em Las Vegas, vinda de um ambiente caótico de um criador caseiro acumulador, e hoje vive com Shannon no estado de Oregon, segundo o Post.
O concurso, que acontece há quase 50 anos, tem como objetivo destacar cães com aparências fora do comum para promover a adoção em abrigos de animais.
Segundo o site oficial do evento, muitos dos participantes são resgatados de abrigos ou criadouros clandestinos e encontram lares amorosos após a competição.
No ano passado, o título ficou com Wild Thang, um pequinês de 8 anos que participou do concurso cinco vezes antes de vencer. Ele sobreviveu à cinomose quando filhote, mas ficou com sequelas permanentes, como a ausência de dentes, o que faz sua língua ficar para fora.
