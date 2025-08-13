Buldogue sem pelos é eleito ‘cachorro mais feio do mundo’; veja fotos Petunia, uma buldogue de 2 anos, venceu concurso feito na Califórnia, nos EUA, e levou prêmio de US$ 5 mil (cerca de R$ 27 mil) RPet|Do R7 13/08/2025 - 12h59 (Atualizado em 13/08/2025 - 12h59 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Petunia, uma buldogue de 2 anos, foi eleita o "cachorro mais feio do mundo" na Califórnia.

A cadela desbancou dez concorrentes e ganhou um prêmio de US$ 5 mil (cerca de R$ 27 mil).

Resgatada de um criador caseiro em Las Vegas, Petunia vive atualmente com sua tutora em Oregon.

O concurso destaca cães com aparências únicas, promovendo a adoção de animais de abrigo. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Petunia, uma buldogue de 2 anos, venceu o concurso Reprodução/X/@Dexerto

Uma buldogue sem pelos chamada Petunia, de 2 anos, foi eleita o “cachorro mais feio do mundo” no concurso “World’s Ugliest Dog”, realizado na última sexta-feira (8) na Califórnia, nos Estados Unidos.

A cadela, apresentada por sua tutora, Shannon Nyman, desbancou outros dez concorrentes e conquistou o prêmio principal de US$ 5 mil (aproximadamente R$ 27 mil). As informações são do jornal New York Post.

Petunia, uma mistura de buldogue inglês e francês, impressionou os juízes pela aparência singular. “Ela é a cadela de 2 anos com mais rugas que eu já vi,” declarou um dos jurados à emissora norte-americana ABC7.

A buldogue foi resgatada em Las Vegas, vinda de um ambiente caótico de um criador caseiro acumulador, e hoje vive com Shannon no estado de Oregon, segundo o Post.

‌



O concurso, que acontece há quase 50 anos, tem como objetivo destacar cães com aparências fora do comum para promover a adoção em abrigos de animais.

Segundo o site oficial do evento, muitos dos participantes são resgatados de abrigos ou criadouros clandestinos e encontram lares amorosos após a competição.

‌



No ano passado, o título ficou com Wild Thang, um pequinês de 8 anos que participou do concurso cinco vezes antes de vencer. Ele sobreviveu à cinomose quando filhote, mas ficou com sequelas permanentes, como a ausência de dentes, o que faz sua língua ficar para fora.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

