Cachorro late para visitas? Adestrador Marcelo MestreDog explica o motivo Especialista explica que o problema vai além da “falta de educação” e está ligado à disputa de território e ao desequilíbrio das necessidades básicas do pet

Visitas em casa podem virar um desafio quando o cachorro não foi socializado da forma correta divulgação/Marcelo MestreDog

Receber uma visita em casa pode ser um grande desafio para alguns tutores caninos. Alguns cachorros tendem a não se sentir bem na presença de estranhos, e isso está ligado diretamente a uma falha na socialização e educação do animal.

Alguns pets encaram a presença de desconhecidos como uma invasão de território. Esse comportamento não segue o padrão apenas de cães mais agressivos; até os mais dóceis podem latir e rosnar para as visitas. Afinal, eles buscam proteger seu próprio espaço e o de seu dono.

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No canal do adestrador Marcelo MestreDog, ele explica os motivos que causam esse comportamento. Enquanto muitos acreditam que o latido é apenas ‘falta de educação’, o especialista explica que o comportamento está ligado diretamente à disputa de território.

Alguns tutores relatam que seus pets possuem o comportamento de fazer necessidades pela casa; isso ocorre porque o animal procura deixar seu cheiro em vários locais como forma de demarcar o espaço.

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Esse comportamento geralmente surge quando as necessidades básicas do animal não estão sendo atendidas de forma adequada. Esse pilar fundamental envolve fatores como rotina, alimentação, estímulos sociais, atividades físicas e mentais, além da presença de eventos estressores no ambiente.

Quando a vida do cão está em desequilíbrio, suas reações tendem a se tornar mais intensas e exageradas. Isso explica por que o mesmo animal frequentemente demonstra agitação excessiva não apenas durante os passeios, mas também em diferentes situações do dia a dia.

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A estratégia da “Quebrada Padrão”

A técnica apresentada por MestreDog foca em mostrar ao animal que ele não tem o poder de expulsar a visita. Para isso, o especialista utiliza a retirada de “status”. No caso real exibido, o cão utilizava o sofá como um posto de comando e segurança.

Ação Prática: O especialista ensina o tutor a retiraro cão do sofá imediatamente após o início dos latidos.

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Recurso Inusitado: Marcelo demonstra o uso de um objeto simples (um rodo) como extensão do braçopara evitar o enfrentamento físicodireto e garantirque o comando seja cumprido sem que o tutor corra riscos ou perca a autoridade.

“Suportar, não é amar”

Um dos pontos altos da aula é a desmistificação de que o cão precisa interagir com todos. “Nós não temos o poder de fazer o cachorro gostarda visita, mas temos o poder de mostrar que a visita está em casa porque nós decidimos”, afirma Marcelo.

O objetivo final é que o cão aprenda a suportar a presença de estranhos, mantendo-se calmo em seu próprio canto, entendendo que o latido gerará consequências, como a perda de acesso a locais confortáveis da casa.

Para entender como aplicar essas técnicas na prática, o vídeo completo já está disponível no canal Marcelo MestreDog. Lá, o especialista detalha o passo a passo para transformar o comportamento do seu pet e garantir uma convivência mais harmoniosa.

Assista à aula completa

Confira o vídeo de MarceloMestreDog e aprenda na prática como estabelecer regras e garantir o respeito do seu cão.

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