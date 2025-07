Cão sobrevive às enchentes no Texas em máquina de lavar e reencontra a família dias depois Inundações no estado norte-americano foram causadas por chuvas intensas que elevaram os níveis do Rio Guadalupe RPet|Do R7 16/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/07/2025 - 02h00 ) twitter

Cachorro da família Vlasek sobreviveu ao desastre KENS 5/Youtube

Um cachorro desaparecido durante as enchentes que atingiram o Texas, nos Estados Unidos, foi encontrado vivo dias depois dentro de uma máquina de lavar. O reencontro foi detalhado pelos tutores, que acreditavam ter perdido o animal junto com a casa onde viviam, na cidade de Hunt, no centro do estado.

Cody Vlasek, estudante do último ano do ensino médio, contou à emissora KENS 5 que, no momento da fuga, não houve tempo de procurar pelo cachorro. A água subiu rapidamente durante a madrugada, obrigando a família a deixar a casa às pressas e subir até a casa de um vizinho. Em menos de 20 minutos, a residência foi tomada pela enchente.

RESUMO DA NOTÍCIA Um cachorro foi encontrado vivo após desaparecer durante enchentes no Texas.

O animal estava preso dentro de uma máquina de lavar e foi encontrado por seu tutor, Cody Vlasek.

A família Vlasek acreditava ter perdido o cachorro junto com sua casa, que foi inundada rapidamente.

As enchentes causaram mais de 120 mortes, com muitas pessoas ainda desaparecidas, mas a família celebrou o reencontro com seu pet. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Dias depois, ao retornar ao local, Cody ouviu barulhos vindos do interior da casa parcialmente destruída. Ao forçar uma janela, encontrou o cão dentro do tambor da máquina de lavar.

As inundações no Texas foram causadas por chuvas intensas que elevaram os níveis do Rio Guadalupe. O número de mortos já ultrapassa 120, segundo autoridades locais, com pelo menos 150 pessoas ainda desaparecidas. Entre os mortos estão dezenas de crianças. O Camp Mystic, um acampamento para meninas localizado nas proximidades, confirmou a morte de 27 campistas e monitoras.

‌



Apesar das perdas, a família Vlasek celebrou o reencontro com o animal de estimação. “Você pode substituir uma casa, mas não pode substituir vidas”, afirmou Cody.

