Coelhos com 'tentáculos' e 'chifres' assustam moradores nos EUA; entenda Autoridades recomendam que os moradores evitem se aproximar ou tentar ajudar os coelhos infectados RPet|Do R7 13/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/08/2025 - 02h00 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Coelhos com deformações estranhas chamam atenção em Fort Collins, Colorado.

As protuberâncias são causadas por um vírus que afeta apenas os coelhos.

Esse vírus provoca o crescimento de massas que podem interferir na alimentação e visão dos animais.

Moradores são aconselhados a manter distância e não interferir na vida dos coelhos afetados. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Condição não tem cura conhecida e não há registro de transmissão para humanos Reprodução/Reddit

Coelhos com protuberâncias no rosto têm chamado a atenção de moradores de Fort Collins, no Colorado, Estados Unidos. As deformações, descritas como tentáculos, espinhos pretos ou chifres, são resultado de um vírus que afeta apenas os animais e não representa risco para humanos ou animais domésticos, segundo o Departamento de Parques e Vida Selvagem do Colorado (CPW).

Nos últimos meses, moradores da região passaram a relatar encontros com coelhos de aparência incomum. Alguns descrevem a presença de espinhos ou penas pretas saindo da boca e da cabeça dos animais. A moradora Susan Mansfield contou que observa um coelho infectado há pelo menos dois anos e que a protuberância aumentou com o tempo. Outra residente relatou ter visto uma “crosta preta” no rosto de um animal.

De acordo com o CPW, o vírus provoca o crescimento de massas semelhantes a verrugas ou células benignas, que podem aparecer na cabeça ou no rosto dos coelhos. A condição não tem cura conhecida e, embora se espalhe entre os próprios animais, não há registro de transmissão para humanos, cães ou outras espécies silvestres.

Os especialistas afirmam que, na maioria dos casos, o vírus não prejudica a saúde do coelho. No entanto, quando os crescimentos atingem regiões sensíveis, como os olhos ou a boca, podem afetar a alimentação e a visão.

‌



As autoridades recomendam que os moradores evitem se aproximar ou tentar ajudar os coelhos infectados. A orientação é manter distância e permitir que eles permaneçam em seu habitat natural.

