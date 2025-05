Entenda por que o peixe-palhaço está encolhendo para sobreviver Descoberta representa uma nova linha de investigação sobre os impactos do aquecimento global na vida marinha RPet|Do R7 26/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/05/2025 - 02h00 ) twitter

75% dos peixes encolheram pelo menos uma vez no período analisado Crisdip/Pexels

O peixe-palhaço, conhecido mundialmente como o protagonista da animação “Procurando Nemo” (2003), está literalmente diminuindo de tamanho para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas. Um estudo recente da Universidade de Newcastle, no Reino Unido, revelou que a espécie está encolhendo em resposta ao aumento das temperaturas dos oceanos.

A pesquisa, publicada na revista Science Advances, foi conduzida por cientistas das universidades de Newcastle, Leeds e Boston, com apoio do Centro de Conservação Mahonia Na Dari, na Baía de Kimbe, em Papua-Nova Guiné. Os pesquisadores acompanharam 134 peixes-palhaço ao longo de cinco meses, medindo seus corpos regularmente e monitorando a temperatura da água durante uma onda de calor marinha em 2023.

Os resultados foram surpreendentes: 75% dos peixes encolheram pelo menos uma vez no período analisado. Segundo os cientistas, essa redução de tamanho não é apenas uma perda de peso. Os peixes realmente ficam mais curtos, um processo que pode envolver a reabsorção de tecido ósseo, como já foi observado em iguanas-marinhas.

A redução corporal está diretamente relacionada à sobrevivência. Peixes que encolheram tiveram até 78% mais chances de resistir ao estresse térmico. A adaptação também parece ter uma dimensão social, já que os pares reprodutores que diminuíram de tamanho de forma coordenada tiveram maiores taxas de sobrevivência. Isso indica que a mudança corporal não é apenas individual, mas estratégica para a dinâmica do grupo.

‌



Theresa Rueger, professora de Ciências Marinhas Tropicais da Universidade de Newcastle, explica que o encolhimento ajuda os peixes a consumir menos oxigênio e alimento, o que é crucial em momentos de estresse ambiental. “Eles não estão apenas fazendo dieta. Estão ajustando ativamente seu corpo para sobreviver”, afirmou.

A descoberta pode ajudar a explicar o encolhimento observado em outras espécies de peixes nos oceanos. De acordo com os pesquisadores, essa capacidade de adaptação pode ser mais comum do que se pensava e representa uma nova linha de investigação sobre os impactos do aquecimento global na vida marinha.

‌



O estudo também alerta para a frequência crescente das ondas de calor marinhas, fenômeno impulsionado pelas mudanças climáticas. Em 2023, durante o período da pesquisa, a região da baía de Kimbe registrou temperaturas oceânicas elevadas que causaram o branqueamento de grandes áreas de coral, um sinal claro do estresse enfrentado pelos ecossistemas marinhos.

