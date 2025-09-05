Fazendeiro afirma que ‘águias gigantes’ estão capturando pôneis na Escócia Empresário rural afirma que cinco potros foram levados pelas aves; especialistas questionam hipótese RPet|Do R7 05/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/09/2025 - 02h00 ) twitter

Comportamento das mães dos pôneis reforça a suspeita do fazendeiro Arquivo pessoal/Donald John Cameron

Um fazendeiro da ilha de South Uist, na Escócia, afirma que águias podem ser responsáveis pelo desaparecimento de cinco pôneis de sua propriedade. Donald John Cameron, que administra um negócio de agroturismo com a sócia Lindsay Robertson, disse à BBC que não encontrou nenhuma carcaça dos animais e que não vê outra explicação para as perdas.

“Perder animais não é algo incomum, mas perder cinco está totalmente fora de cogitação”, afirmou Cameron. Ele acrescentou que não descarta a possibilidade de ação humana, mas considera mais provável que as aves sejam as responsáveis. “Eles não estão desaparecendo no ar. Temos pôneis Shetland há mais de 60 anos, e nada parecido aconteceu antes. A única diferença nos últimos anos é que temos uma presença maior de águias-de-cauda-branca.”

As águias-de-cauda-branca são as maiores aves de rapina do Reino Unido. Segundo a Sociedade Real para a Proteção das Aves (RSPB), elas têm envergadura de até 2,4 metros e se alimentam de peixes, aves, coelhos, lebres e, ocasionalmente, carcaças.

O Painel Nacional de Partes Interessadas em Águias Marinhas do Reino Unido acompanha relatos de ataques da espécie a animais de criação. David Colthart, representante dos agricultores no grupo, disse ao The Sunday Post que este é o primeiro caso que ouviu de suspeita de pôneis levados por essas aves. “Vi fotos deles carregando bezerros de veado, então não é impossível, dado o pequeno tamanho dos potros”, afirmou.

A agência de vida selvagem NatureScot informou que ainda não há evidências diretas que sustentem as alegações do fazendeiro. Um porta-voz da agência disse ao jornal escocês que restos de presas em ninhos de águias serão analisados este ano em North e South Uist para esclarecer o caso.

Charlie Heap, diretor do Centro Nacional de Aves de Rapina, disse à BBC que as aves dificilmente conseguiriam carregar animais desse porte. “A maior que você encontrará pesará cerca de 5 quilos, é mais ou menos o tamanho de um gato doméstico. Elas só conseguem carregar o próprio peso”, afirmou. “Não tenho ideia do que está acontecendo com os potros desse pobre sujeito. Imagino que ele esteja procurando o culpado na direção errada.”

Mesmo com a descrença das autoridades, Cameron segue convencido de que algum predador está envolvido. Ele afirma que o comportamento das mães dos pôneis reforça a suspeita. “Normalmente, se um animal perde um bezerro, um potro ou um cordeiro, ele fica com o animal morto. A mãe do primeiro potro que desapareceu voltou sozinha para a área onde esteve pela última vez com seu potro”, disse.

O fazendeiro também expressa preocupação com o impacto nos negócios. “Anunciamos experiências com pôneis, e as pessoas perguntam que animais temos, e nós dizemos pôneis e potros. Mas se no dia seguinte só tivermos pôneis, não é bom para ninguém”, declarou.

