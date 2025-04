Gata viraliza após ‘latir’ ao ver outro felino pela janela; veja vídeo Apesar do tom bem-humorado, alguns seguidores expressaram preocupação, questionando se o animal estaria tossindo RPet|Do R7 29/04/2025 - 19h50 (Atualizado em 29/04/2025 - 19h50 ) twitter

Comportamento da gata chamou a atenção de milhões de internautas Reprodução/TikTok - @cathyann.9

Um vídeo publicado em uma rede social por uma moradora da Califórnia, nos Estados Unidos, viralizou ao mostrar um comportamento inusitado de sua gata: o animal emitiu sons semelhantes a latidos ao avistar outro gato pela janela. O clipe já acumula mais de 21 milhões de visualizações.

A responsável pela publicação é Cathy, usuária da plataforma identificada como @cathyann.9. Ela mora em San Bernardino e contou que sua gata, chamada Miss Kitty, cresceu cercada por cachorros — o que, segundo ela, pode ter influenciado o comportamento.

“Ela brinca de buscar e senta quando eu mando os outros cachorros sentarem para ganhar petiscos”, disse Cathy à revista Newsweek.

No vídeo, Miss Kitty aparece sobre uma mesa lateral, com o rabo agitado e os olhos fixos em um gato do lado de fora. Em vez de miar, como seria esperado, a felina solta uma sequência de sons curtos e agudos, semelhantes a latidos.

‌



“Ela viu outro gato e imediatamente começou a latir”, escreveu Cathy na legenda.

O comportamento da gata chamou a atenção de milhões de internautas e gerou milhares de comentários. “Hardware de gato, software de cachorro”, brincou um usuário. Outro escreveu: “Seu gato pode colocar ‘bilíngue’ no currículo”.

‌



Apesar do tom bem-humorado, alguns seguidores expressaram preocupação, questionando se o animal estaria tossindo ou com algum problema de saúde.

Um deles, que afirmou ser ex-técnico veterinário, comentou: “Pensei que fosse um episódio de asma ou insuficiência cardíaca congestiva, mas era só o gato latindo”.

‌



Especialistas confirmam que, embora raro, é possível que um gato emita sons semelhantes a latidos. De acordo com um artigo da LiveScience, o veterinário comportamentalista Nicholas Dodman explicou que a anatomia dos gatos, incluindo laringe, traqueia e diafragma, permite que eles produzam esse tipo de vocalização, especialmente se estiverem imitando sons que ouvem com frequência.

Ainda assim, veterinários recomendam atenção. De acordo com o site PetMD, sons anormais que se parecem com tosse podem indicar problemas respiratórios, como asma felina, lesões nas vias aéreas ou até doenças cardíacas. Nestes casos, a orientação é procurar um médico-veterinário para avaliação.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

