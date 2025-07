Gato desaparecido há 13 anos retorna para casa e passa seus ‘últimos dias’ com a família Clínica que fez o resgate compartilhou a história em rede social RPet|Do R7 25/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/07/2025 - 02h00 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Gata Minx desapareceu há 13 anos e foi encontrada no País de Gales.

Foi resgatada em uma clínica veterinária e reconheceu sua antiga tutora, Jade Yhnell.

Minx ficou com a família durante seus últimos dias após ser diagnosticada com câncer agressivo.

A história enfatiza a importância do microchip para identificação de animais desaparecidos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Pouco depois do retorno, Minx foi diagnosticada com um câncer agressivo Reprodução/Facebook

Uma gata desaparecida há 13 anos foi reencontrada no País de Gales e passou seus últimos dias ao lado da antiga tutora, a enfermeira veterinária Jade Yhnell, e sua família. Minx havia sumido em 2012, pouco antes da mudança de Yhnell e do parceiro de Bristol para Tredegar, a cerca de 225 quilômetros de distância. Após buscas sem sucesso, o casal se mudou sem notícias do animal.

Na última semana, Minx apareceu em uma clínica veterinária de Fishguard, em Pembrokeshire. Magra e com pulgas, a gata foi resgatada por funcionários da Fishguard Veterinary Services. Ao escanear o microchip, a equipe descobriu que se tratava de um animal desaparecido há mais de uma década.

Jade Yhnell disse que inicialmente ignorou a ligação da clínica por achar que era propaganda. Quando atendeu, foi informada sobre o reencontro com Minx. Em entrevista ao jornal local Western Telegraph, ela contou que ficou sem palavras ao receber a notícia e que viajou imediatamente até a clínica.

Ao chegar, foi reconhecida pela gata. Segundo ela, Minx se mostrou carinhosa e reagiu ao reencontro com afeto. Em casa, a gata também criou laços com os filhos do casal, principalmente com a filha mais nova.

Pouco depois do retorno, Minx foi diagnosticada com um câncer agressivo. Morreu dias depois. Jade Yhnell disse que, apesar da perda, se sente grata por ter reencontrado o animal e por ter podido cuidar dela em seus últimos momentos.

A clínica que fez o resgate compartilhou a história em rede social como alerta para a importância do microchip em animais.

