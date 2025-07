Hipopótamo passa por tratamento de canal em SP; veja vídeo Observação precoce dos sintomas foi essencial para o diagnóstico e mobilização da equipe RPet|Do R7 15/07/2025 - 22h34 (Atualizado em 15/07/2025 - 22h34 ) twitter

Animal foi anestesiado e monitorado durante toda a operação Divulgação/Daniel Ribeiro

O hipopótamo Dinho, morador do Bosque dos Jequitibás, em Campinas, interior de São Paulo, passou por um tratamento de canal na segunda-feira (14). A operação reuniu uma equipe de mais de dez especialistas e foi considerada um procedimento raro, com poucos registros no mundo.

A intervenção foi necessária após os cuidadores perceberem mudanças no comportamento do animal. Dinho estava mais quieto, com apetite reduzido e apresentava exposição da polpa dentária em dois dentes. Segundo a veterinária Gabriela Figueiredo, responsável pelo acompanhamento clínico no Bosque, a observação precoce dos sintomas foi essencial para o diagnóstico e mobilização da equipe.

O procedimento durou cerca de duas horas e envolveu profissionais de odontologia, anestesia e manejo clínico de animais selvagens. De acordo com o veterinário Roberto Fecchio, especialista em odontologia de animais silvestres, os dentes dos hipopótamos, como os de elefantes, continuam crescendo ao longo da vida. Por isso, a técnica usada foi a pulpectomia, que remove a parte infeccionada da polpa, mas preserva o tecido responsável pelo crescimento contínuo do dente.

O animal foi anestesiado e monitorado durante toda a operação. Após o tratamento, Dinho foi mantido em isolamento por 24 horas, sem acesso ao tanque, até a recuperação completa dos reflexos. Ele deve retomar a alimentação normal entre três e cinco dias. O pós-operatório prevê cerca de dez dias de medicação até a liberação definitiva.

A equipe envolvida já realizou procedimentos semelhantes em países como Colômbia, México, Estados Unidos e na África. Este foi o nono caso de tratamento odontológico em hipopótamos registrado no mundo.