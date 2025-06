Hotel chinês sofre críticas por usar pandas-vermelhos para despertar hóspedes Animais foram emprestados de um zoológico, vacinados e estão sendo cuidados por uma equipe exclusiva, segundo o resort RPet|Do R7 24/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/06/2025 - 02h00 ) twitter

Hóspede alimenta um panda-vermelho em quarto de resort na China Reprodução/Youtube/On Tour With Dridgers

Um hotel na China está oferecendo um serviço de despertador pouco comum. Os hóspedes podem ser acordados por um panda-vermelho, que pode subir na cama e ser tocado pelas pessoas. A ideia, no entanto, tem provocado preocupações com segurança e direitos dos animais.

Muitos turistas são atraídos ao Lehe Ledu Liangjiang Holiday Hotel, um resort em Chongqing, apenas pela experiência de serem acordados pelos pandas-vermelhos. O serviço funciona assim: um dos animais é levado ao quarto pela manhã e circula livremente pelo local, inclusive subindo na cama e sendo tocado pelo hóspede.

Segundo o hotel, são quatro pandas-vermelhos que se revezam no serviço. A administração do resort disse que os animais foram emprestados de um zoológico, vacinados e estão sendo cuidados por uma equipe exclusiva. Crianças devem estar acompanhadas de um adulto durante a sessão de despertador.

Avaliações on-line do resort mostram que os hóspedes fazem check-in apenas para reservar a experiência e ficar perto de animais no conforto do quarto do hotel.

Um casal britânico, Reanne e Ben, do canal “On Tour With Dridgers”, documentou sua experiência com os pandas-vermelhos em abril.

O vídeo mostra o animal subindo em uma árvore no pequeno pátio entre os quartos antes de vagar pelo corredor até o quarto do casal com um membro da equipe, onde recebe pedaços de maçã e pula na cama. O casal acaricia o panda enquanto ele come a maçã na palma de suas mãos. “Meu Deus, não acredito que tenho um panda na minha cama”, diz Reanne.

Apesar da popularidade do serviço, o Departamento Florestal de Chongqing teria pedido ao hotel que cessasse imediatamente todas as atividades de contato próximo entre os pandas e os visitantes.

Sun Quanhui, cientista da organização World Animal Protection, disse ao jornal chinês Global Times que os pandas-vermelhos são uma espécie selvagem protegida na China e não devem ser mantidos como animais de estimação ou para entretenimento relacionado ao turismo.

Ele acrescentou que os pandas são animais naturalmente sensíveis e que serem forçados a interagir com os hóspedes pode desencadear uma resposta de estresse.

De acordo com o Fundo Mundial para a Natureza (WWF), existem menos de 10 mil pandas-vermelhos no mundo. Muitos pandas-vermelhos vivem no Himalaia Oriental, mas estão perdendo seu habitat natural devido ao desmatamento. Além disso, eles são mortos quando capturados em armadilhas destinadas a outros animais e, às vezes, são caçados ilegalmente por sua pele.

Apesar do nome, os pandas-vermelhos não são tecnicamente pandas — nem ursos. São ligeiramente maiores que os gatos domésticos e são conhecidos por sua pelagem vermelha e manchas semelhantes às dos guaxinins.

