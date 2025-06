Encantador de vacas? Vídeo mostra animais hipnotizados com jazz Comportamento dos animais gerou reações bem-humoradas nas redes RPet|Do R7 28/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/06/2025 - 02h00 ) twitter

Internautas sugeriram que as vacas têm sensibilidade auditiva Reprodução/X/longdepzai\_n

Um vídeo que mostra vacas reagindo à música no estilo jazz viralizou nas redes sociais na última semana. As imagens, publicadas no perfil @longdepzai\_n no X, acumulam mais de 900 mil visualizações, 210 mil curtidas e 20 mil compartilhamentos.

Nas gravações, diferentes pessoas tocam instrumentos musicais ou colocam músicas nos alto-falantes de carros em áreas rurais. Ao ouvirem o som, as vacas se aproximam e permanecem paradas em frente às fontes de som.

When the cows become loyal jazz fans! Who said only humans can groove? 😄🎷🐮 pic.twitter.com/AHNAcLammL — Nina Deer (@longdepzai_n) June 25, 2025

Em um dos trechos mais comentados, um homem toca violoncelo enquanto os animais observam com atenção. Em outro, o som de um violão atrai dezenas de vacas ao redor de um carro.

O comportamento dos animais gerou reações bem-humoradas. “Quando as vacas são fãs leais do jazz. Quem disse que apenas humanos podem curtir?”, diz uma legenda no vídeo.

‌



Nos comentários, internautas sugeriram que as vacas têm sensibilidade auditiva e gostos musicais específicos. “As vacas claramente têm mais bom gosto musical do que muito ser humano”, escreveu um usuário. Outro comentou: “É o novo público-alvo da música instrumental”.

Não há comprovação científica sobre o efeito específico do jazz em vacas, mas estudos anteriores apontam que estímulos sonoros suaves podem acalmar o gado e até aumentar a produção de leite.

