Lula surpreende pescador e reage com jato de tinta nas Filipinas; veja vídeo

Ato é um mecanismo de defesa da espécie, que utiliza a substância para criar uma nuvem escura na água e confundir predadores

RPet|Do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Um pescador nas Filipinas foi surpreendido por um jato de tinta de uma lula viva.
  • O incidente foi gravado e rapidamente viralizou nas redes sociais.
  • A tinta é um mecanismo de defesa da lula, criada para confundir predadores.
  • Usuários nas redes sugeriram que o pescador devolvesse a lula ao mar após o ocorrido.

Pescador é surpreendido por jato de tinta
Pescador é surpreendido por jato de tinta Reprodução/X

Um pescador nas Filipinas foi atingido no rosto por um jato de tinta enquanto mostrava uma lula recém-capturada. A cena foi registrada por outro pescador e se espalhou rapidamente pelas redes sociais.

O animal estava vivo e se movimentava nas mãos do homem quando expeliu a tinta, cobrindo completamente o rosto do homem. O ato é um mecanismo de defesa da espécie, que utiliza a substância para criar uma nuvem escura e confundir predadores. A tinta é formada por melanina e muco.

O vídeo mostra risadas e gritos de surpresa logo após o incidente no barco. As imagens circularam no Instagram e no X gerando memes e comentários. Entre as reações, usuários afirmaram que o pescador poderia desistir de capturar lulas e sugeriram que o episódio seria um sinal para devolver o animal ao mar.

O que aconteceu com o pescador nas Filipinas?

 

Um pescador nas Filipinas foi atingido no rosto por um jato de tinta enquanto mostrava uma lula que havia acabado de capturar. O incidente foi registrado por outro pescador e rapidamente se espalhou pelas redes sociais.

 

Por que a lula expeliu tinta?

 

A lula expeliu tinta como um mecanismo de defesa. Esse comportamento é comum na espécie, que utiliza a substância para criar uma nuvem escura e confundir predadores. A tinta é composta por melanina e muco.

 

Como foi a reação dos pescadores após o incidente?

 

O vídeo do incidente mostra risadas e gritos de surpresa dos pescadores no barco. As imagens circularam no Instagram e no X, gerando memes e comentários. Alguns usuários sugeriram que o pescador deveria desistir de capturar lulas e que o episódio poderia ser um sinal para devolver o animal ao mar.

 

