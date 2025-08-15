Lula surpreende pescador e reage com jato de tinta nas Filipinas; veja vídeo
Ato é um mecanismo de defesa da espécie, que utiliza a substância para criar uma nuvem escura na água e confundir predadores
Um pescador nas Filipinas foi atingido no rosto por um jato de tinta enquanto mostrava uma lula recém-capturada. A cena foi registrada por outro pescador e se espalhou rapidamente pelas redes sociais.
O animal estava vivo e se movimentava nas mãos do homem quando expeliu a tinta, cobrindo completamente o rosto do homem. O ato é um mecanismo de defesa da espécie, que utiliza a substância para criar uma nuvem escura e confundir predadores. A tinta é formada por melanina e muco.
O vídeo mostra risadas e gritos de surpresa logo após o incidente no barco. As imagens circularam no Instagram e no X gerando memes e comentários. Entre as reações, usuários afirmaram que o pescador poderia desistir de capturar lulas e sugeriram que o episódio seria um sinal para devolver o animal ao mar.
