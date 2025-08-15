Lula surpreende pescador e reage com jato de tinta nas Filipinas; veja vídeo Ato é um mecanismo de defesa da espécie, que utiliza a substância para criar uma nuvem escura na água e confundir predadores RPet|Do R7 15/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Um pescador nas Filipinas foi surpreendido por um jato de tinta de uma lula viva.

O incidente foi gravado e rapidamente viralizou nas redes sociais.

A tinta é um mecanismo de defesa da lula, criada para confundir predadores.

Usuários nas redes sugeriram que o pescador devolvesse a lula ao mar após o ocorrido. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Pescador é surpreendido por jato de tinta Reprodução/X

Um pescador nas Filipinas foi atingido no rosto por um jato de tinta enquanto mostrava uma lula recém-capturada. A cena foi registrada por outro pescador e se espalhou rapidamente pelas redes sociais.

O animal estava vivo e se movimentava nas mãos do homem quando expeliu a tinta, cobrindo completamente o rosto do homem. O ato é um mecanismo de defesa da espécie, que utiliza a substância para criar uma nuvem escura e confundir predadores. A tinta é formada por melanina e muco.

🦑La venganza del calamar: un pescador termina bañado en tinta



Un calamar gigante se vengó de un pescador al rociarlo con tinta cuando presumía con orgullo de su enorme pesca.



👉https://t.co/9rxo4JNR7h pic.twitter.com/hJrRn3w8ix — Sepa Más (@Sepa_mass) August 12, 2025

O vídeo mostra risadas e gritos de surpresa logo após o incidente no barco. As imagens circularam no Instagram e no X gerando memes e comentários. Entre as reações, usuários afirmaram que o pescador poderia desistir de capturar lulas e sugeriram que o episódio seria um sinal para devolver o animal ao mar.

