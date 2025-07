Nova espécie de tubarão pré-histórico é descoberta nos EUA Segundo os cientistas, espécie media menos de 30 centímetros e se alimentava de moluscos e vermes RPet|Do R7 29/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/07/2025 - 02h00 ) twitter

Ilustração sugere como seria a aparência da nova espécie científica Macadens olsoni Divulgação/Parque Nacional Mammoth Cave/ arte de Benji Paysnoe

Pesquisadores identificaram uma nova espécie de tubarão pré-histórico no Parque Nacional Mammoth Cave, nos Estados Unidos. Batizada de Macadens olsoni, a espécie viveu há cerca de 335 a 340 milhões de anos e possuía uma espiral de dentes adaptada para esmagar pequenos animais marinhos.

Os fósseis foram encontrados na Formação Ste. Genevieve, uma camada de rocha que remonta ao período em que a região era coberta por um mar raso. Segundo os cientistas, o Macadens olsoni media menos de 30 centímetros e provavelmente se alimentava de moluscos e vermes.

A pesquisa foi conduzida por equipes do Programa de Paleontologia do Serviço Nacional de Parques, do Parque Nacional Mammoth Cave e do Departamento de Paleobiologia do Smithsonian. O nome da nova espécie faz referência ao parque e ao cientista Rickard Olson, que colaborou na documentação de fósseis de tubarões na região.

Além do Macadens olsoni, os pesquisadores revisaram outra espécie conhecida, o Helodus coxanus, que agora foi reclassificada como Rotuladens, em referência à estrutura circular de seus dentes. Ambas as espécies ajudam a compor um quadro mais completo da diversidade marinha no passado.

O superintendente do parque, Barclay Trimble, afirmou que a descoberta reforça a importância da preservação e do estudo da história natural. Ele destacou que achados como esse conectam o passado ao presente e ampliam o conhecimento científico sobre antigos ecossistemas.

“Esta descoberta não apenas aumenta nosso conhecimento de ecossistemas marinhos antigos, mas também enfatiza o papel crítico da pesquisa paleontológica em nossos parques nacionais. Cada descoberta conecta o passado com o presente e oferece oportunidades educacionais inestimáveis para estudantes e o público”, disse Trimble.

