Por que não é seguro para os cães beberem água em tigelas coletivas Embora possa ser prático, uma série de germes pode estar à espreita nesses potes de uso comum RPet|Jacqueline Boyd, do The Conversation 22/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/04/2025 - 02h00 )

Tigelas compartilhadas precisam estar limpas e reabastecidas com frequência Freepik/@rawpixel.com

Em um dia claro e ensolarado, depois de uma boa caminhada com seu cão, você para em um café local para tomar uma bebida. Próximo ao balcão, você encontra uma tigela de água para seu cão. Mas antes de deixar seu pet tomar um gole, considere o seguinte: tigelas de água compartilhadas podem ser um terreno fértil para micro-organismos nocivos que podem deixar seu cão doente.

A água é essencial para a saúde dos cães, apoiando as funções normais do corpo e regulando a temperatura. Durante o clima mais quente ou após exercícios, é especialmente importante garantir que seu cão permaneça hidratado.

Isso ocorre porque os cães são limitados em sua capacidade de se resfriar por meio da transpiração, da mesma forma que nós. Em vez disso, eles dependem da respiração ofegante para regular a temperatura corporal, e a água é essencial para isso.

Bactérias resistentes a antibióticos

A água geralmente é oferecida aos cães em tigelas, embora os cães que comem alimentos com alto teor de umidade, como carne crua ou comida enlatada, bebam menos do que os cães que comem ração seca. É essencial manter as tigelas de comida e água limpas, e elas devem ser lavadas regularmente (pelo menos diariamente) usando água quente ou em uma máquina de lavar louça. Isso é importante para proteger a saúde humana e do cão, pois a Escherichia coli resistente a antibióticos já foi encontrada em tigelas de alimentação de cães, o que sugere uma possível rota de transmissão.

Quando os cães compartilham tigelas de comida ou água há também o risco de bactérias perigosas como MRSA (Staphylococcus aureus resistente à meticilina) se espalharem entre cães e seus donos. Esse bacilo é responsável por infecções de pele e tecidos moles e pode ser difícil de controlar com antibióticos comuns.

Os cães também podem compartilhar acidentalmente outras infecções por meio de tigelas de água. Infecções respiratórias de origem bacteriana ou viral podem ser facilmente compartilhadas quando a água ou as tigelas são contaminadas com saliva ou secreções nasais.

A temida tosse dos canis, caracterizada por uma tosse seca e aguda, se espalha rapidamente quando os cães estão em contato próximo. É provável que objetos contaminados, inclusive brinquedos, camas e tigelas de água, estejam fortemente envolvidos em sua transmissão.

Uma dificuldade é que várias bactérias diferentes podem ser responsáveis pela tosse dos canis, como Bordetella bronchiseptica e o vírus da gripe canina. A variedade de possíveis agentes causadores torna o controle, o diagnóstico e o tratamento da tosse dos canis complicados.

As bacias de água também podem ser uma fonte de adenovírus causadores de doenças que se originam da contaminação fecal de superfícies e objetos. Esses vírus podem ser responsáveis por hepatite e infecções respiratórias, o que os torna uma ameaça real à saúde de seu cão.

Proteja os vulneráveis

Evitar que seu cão tenha acesso a tigelas de água compartilhadas é uma boa ideia, especialmente se ele estiver sob maior risco de infecção – filhotes, adultos não vacinados ou cães mais velhos, por exemplo. Da mesma forma, se você ou alguém em sua casa tiver um sistema imunológico fraco, a infecção transmitida por animais de estimação também é um risco real.

Como todo dono de cachorro sabe, fazer com que eles façam escolhas saudáveis pode ser uma batalha. Meus cães, apesar de meus melhores esforços, ainda se entregam a poças de lama e a lanches ocasionais de coisas não muito agradáveis – todos riscos potenciais de infecção.

Para proteger seu cão de infecções, traga sua própria água e tigela quando estiver fora de casa. Se estiver usando uma tigela comum, certifique-se de que ela tenha sido limpa e reabastecida recentemente. Um pequeno esforço pode fazer uma grande diferença na saúde de seu cão.

Jacqueline Boyd é afiliada ao The Kennel Club (Reino Unido) por meio de sua associação e como consultora do Health Advisory Group. Jacqueline é membro pleno da Association of Pet Dog Trainers (APDT #01583) e também escreve, presta consultoria e orienta sobre assuntos caninos de forma independente, além de sua afiliação acadêmica na Nottingham Trent University.

