Como driblar os dias de calor Hidratação, locais frescos, arejados e alimentação atraente aliviam o desconforto dos pets Entre Pets e Beijos|Lidiane Shayuri Hayashi 13/03/2025 - 19h03

Em janeiro completamos 18 meses consecutivos com recordes de calor no mundo. O último fevereiro foi o terceiro mais quente da história e provavelmente novas marcas devem ser batidas nos próximos períodos. Se as pessoas já reclamam das altas temperaturas, imaginem o desconforto dos animais? Assim como no caso de crianças e idosos, a atenção com o bem estar dos pets no calor deve ser redobrada. E se ligue: passeios devem ser realizados fora dos horários mais quentes do dia! A médica veterinária, Mayara Andrade, esclarece dúvidas e ensina uma receitinha bem saborosa:

