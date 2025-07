Sucuri cai de árvore e é atacada por onça-pintada no Pantanal; assista Sucuri conseguiu escapar do ataque e sobreviveu, segundo cinegrafista RPet|Do R7 10/07/2025 - 20h58 (Atualizado em 10/07/2025 - 21h02 ) twitter

Sucuri cai de árvore e é atacada por onça-pintada no Pantanal Reprodução/Instagram/Duda Fernandes Falcão

Um confronto raro entre duas das principais predadoras da fauna brasileira foi registrado às margens de um rio no Pantanal. O vídeo mostra o momento em que uma sucuri amarela escorrega de uma árvore e é imediatamente atacada por uma onça-pintada.

RESUMO DA NOTÍCIA Um raro confronto entre uma sucuri e uma onça-pintada foi registrado no Pantanal.

A sucuri caiu de uma árvore e foi rapidamente atacada pela onça-pintada.

O vídeo, gravado por Duda Falcão, viralizou nas redes sociais com mais de 125 mil visualizações.

A sucuri conseguiu escapar do ataque e sobreviveu, embora o desfecho final do embate não tenha sido totalmente registrado. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

A gravação foi feita pela fotógrafa Duda Falcão e publicada no dia 24 de maio pelo perfil Pantanal Blog, que acompanha o cotidiano da região. Desde então, o conteúdo viralizou nas redes sociais e já ultrapassa 125 mil visualizações.

As imagens mostram a sucuri despencando de um galho até a margem do rio. Em seguida, a onça-pintada, posicionada a poucos metros de distância, se aproxima rapidamente e investe contra o réptil. A luta entre os animais segue intensa até o fim do vídeo.

Segundo o perfil que divulgou a cena, a sucuri conseguiu escapar do ataque e sobreviveu. O desfecho do embate, porém, não foi totalmente registrado.

O vídeo gerou repercussão entre os internautas, que se impressionaram com a interação entre os dois animais selvagens. “A sucuri parece pequena... Se fosse uma anaconda, a onça já era”, escreveu um usuário. Outro comentou com ironia: “Escapou para o estômago da onça”.

