Tartaruga derruba lâmpada e provoca incêndio em apartamento Bombeiros controlaram o fogo e, ao chegarem no local, foram informadas da presença de dois animais de estimação RPet|Do R7 17/07/2025 - 17h02 (Atualizado em 17/07/2025 - 17h02 )

Bombeiros encontraram a tartaruga e um cachorro escondidos embaixo da escada Corpo de Bombeiros de Londres

Uma tartaruga doméstica provocou um incêndio em um apartamento no quarto andar de um prédio residencial em Londres ao derrubar a lâmpada de aquecimento do aquário sobre o feno que estava no recipiente. O incidente ocorreu na última quinta-feira (10) e mobilizou o Corpo de Bombeiros da cidade.

RESUMO DA NOTÍCIA Uma tartaruga doméstica derrubou uma lâmpada de aquecimento, causando um incêndio em um apartamento em Londres.

O incidente ocorreu na última quinta-feira (10), mobilizando o Corpo de Bombeiros da cidade.

Os bombeiros resgataram a tartaruga e um cachorro que estavam escondidos, sem ferimentos.

A corporação alertou sobre os riscos de lâmpadas de aquecimento e sugeriu que sejam fixadas e desligadas quando não usadas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Segundo a corporação, a lâmpada caiu acidentalmente e atingiu o material inflamável, gerando um pequeno foco de fogo em um dos cômodos do imóvel. As equipes foram acionadas para controlar o incêndio e, ao chegarem ao local, foram informadas da presença de dois animais de estimação.

Os bombeiros encontraram a tartaruga e um cachorro escondidos embaixo da escada. Ambos foram resgatados sem ferimentos e devolvidos em segurança ao dono, que acompanhava a operação.

Em comunicado, o Corpo de Bombeiros de Londres alertou para os riscos do uso inadequado de lâmpadas de aquecimento, especialmente em ambientes com materiais como feno ou serragem. A recomendação é que os equipamentos sejam devidamente fixados para evitar quedas acidentais e desligados quando não estiverem em uso.

