Tutora se joga duas vezes na piscina para salvar cão idoso; veja vídeo Internautas elogiaram o cuidado da tutora e sua resposta rápida RPet|Do R7 31/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vídeo viralizou nas redes sociais e comoveu internautas Reprodução/Instagram - @abcnews

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que uma tutora precisou pular duas vezes na piscina para salvar sua cadela idosa de afogamento no quintal de casa, em Adelaide, na Austrália.

Shannon Tremaine e o pai, Vincent, acompanhavam a schnauzer miniatura Chloe, de 14 anos, durante o primeiro passeio da cadela na área da piscina.

“Se ela cair, pelo menos estaremos aqui”, comentou Vincent, confiante de que nada aconteceria. Mas Shannon discordou. “Acho que ela vai tropeçar porque é desajeitada”, disse.

Pouco depois, como a tutora previu, Chloe escorregou e caiu na água. Sem hesitar, Shannon correu e mergulhou, ainda vestida, para resgatar o animal.

‌



Após o susto, ela se secou e voltou para dentro de casa. Minutos depois, Chloe se aproximou novamente da borda e caiu pela segunda vez. Shannon agiu de novo rapidamente e resgatou a cadela pela segunda vez.

O vídeo viralizou nas redes sociais e comoveu internautas, que elogiaram o cuidado da tutora e sua resposta rápida.

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp