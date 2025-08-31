Vídeo de cão sentindo cheiro pela 1ª vez após cirurgia no nariz viraliza na web; veja Buldogue francês Kygo, de 4 anos, encanta internet ao descobrir olfato depois de procedimento para corrigir problemas respiratórios RPet|Do R7 31/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Vídeo do buldogue francês Kygo, de 4 anos, cheirando o ar pela primeira vez após cirurgia viralizou no TikTok.

A cirurgia foi realizada para corrigir a síndrome das vias aéreas obstrutivas braquicefálicas (BOAS) e melhorar a respiração e o olfato do cão.

Após o procedimento, Kygo começou a cheirar com mais intensidade e apresentou melhorias como redução dos roncos e uma natureza mais carinhosa.

O vídeo, que já tem quase 9 milhões de visualizações, gerou discussões sobre como a cirurgia melhora a qualidade de vida de cães braquicefálicos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Momento em que Kygo reage a aroma ao levantar o focinho em direção a um pote de comida Reprodução/TikTok/@its.me.kygo

Um vídeo publicado no TikTok que mostra o buldogue francês Kygo, de 4 anos, cheirando o ar com entusiasmo pela primeira vez após uma cirurgia no nariz tem viralizado na internet nos últimos dias.

A gravação, compartilhada pela tutora Wen-Ling L., captura o momento em que o cão, utilizando um colar pós-cirúrgico, reage a um aroma ao levantar o focinho em direção a um pote de comida.

A legenda do vídeo, que já soma quase 9 milhões de visualizações desde que foi publicado, em 29 de julho, diz: “Quando seu cachorro descobre o olfato pela primeira vez após uma cirurgia no nariz (BOAS)”.

A cirurgia, realizada para tratar a síndrome das vias aéreas obstrutivas braquicefálicas (BOAS), comum em raças como buldogues franceses, corrigiu problemas respiratórios de Kygo.

‌



Segundo Wen-Ling, em entrevista à revista People, o cão apresentava dificuldades para respirar, roncava muito e tinha um olfato fraco antes do procedimento. “Ele levava até 30 minutos para perceber que estávamos comendo banana, seu lanche favorito. Agora, basta colocar a fruta na bancada e ele vem correndo”, disse.

O procedimento trouxe mudanças rápidas. Nas primeiras 24 horas após a cirurgia, Kygo começou a cheirar o ambiente com mais intensidade. Wen-Ling conta que, ao abrir uma sopa coreana de caldo de osso, o cão empinou o nariz pela primeira vez, em um momento que ela descreveu como engraçado e emocionante (veja abaixo).

‌



Além de melhorar o olfato, a cirurgia reduziu os roncos, a respiração ofegante e até mesmo a regurgitação, deixando Kygo mais calmo e carinhoso. Mas a decisão de operar não foi fácil.

Como buldogues franceses são sensíveis à anestesia, Wen-Ling e seu parceiro decidiram viajar de Nova York, nos Estados Unidos, para Toronto, no Canadá, onde o procedimento foi realizado por uma equipe especializada.

‌



“Foi como trazer um recém-nascido para casa”, disse ela sobre o pós-operatório, marcado, segundo ela, por preocupação e cuidados intensos nas primeiras horas.

O vídeo viralizou rapidamente, e recebeu curtidas, compartilhamentos e até comentários de tutores de cães braquicefálicos, como buldogues e pugs, que relataram experiências semelhantes.

“Os comentários mais marcantes são de pessoas que entendem que a cirurgia não é um milagre, mas melhora muito a qualidade de vida dos pets”, afirmou Wen-Ling à People.

“Ele não está mais ofegante e até quer mais carinho”, contou a tutora, que usa um perfil dedicado ao cão nas redes sociais para compartilhar a recuperação e conscientizar outros tutores.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

