Vídeo de cão sentindo cheiro pela 1ª vez após cirurgia no nariz viraliza na web; veja
Buldogue francês Kygo, de 4 anos, encanta internet ao descobrir olfato depois de procedimento para corrigir problemas respiratórios
Um vídeo publicado no TikTok que mostra o buldogue francês Kygo, de 4 anos, cheirando o ar com entusiasmo pela primeira vez após uma cirurgia no nariz tem viralizado na internet nos últimos dias.
A gravação, compartilhada pela tutora Wen-Ling L., captura o momento em que o cão, utilizando um colar pós-cirúrgico, reage a um aroma ao levantar o focinho em direção a um pote de comida.
A legenda do vídeo, que já soma quase 9 milhões de visualizações desde que foi publicado, em 29 de julho, diz: “Quando seu cachorro descobre o olfato pela primeira vez após uma cirurgia no nariz (BOAS)”.
A cirurgia, realizada para tratar a síndrome das vias aéreas obstrutivas braquicefálicas (BOAS), comum em raças como buldogues franceses, corrigiu problemas respiratórios de Kygo.
Segundo Wen-Ling, em entrevista à revista People, o cão apresentava dificuldades para respirar, roncava muito e tinha um olfato fraco antes do procedimento. “Ele levava até 30 minutos para perceber que estávamos comendo banana, seu lanche favorito. Agora, basta colocar a fruta na bancada e ele vem correndo”, disse.
O procedimento trouxe mudanças rápidas. Nas primeiras 24 horas após a cirurgia, Kygo começou a cheirar o ambiente com mais intensidade. Wen-Ling conta que, ao abrir uma sopa coreana de caldo de osso, o cão empinou o nariz pela primeira vez, em um momento que ela descreveu como engraçado e emocionante (veja abaixo).
Além de melhorar o olfato, a cirurgia reduziu os roncos, a respiração ofegante e até mesmo a regurgitação, deixando Kygo mais calmo e carinhoso. Mas a decisão de operar não foi fácil.
Como buldogues franceses são sensíveis à anestesia, Wen-Ling e seu parceiro decidiram viajar de Nova York, nos Estados Unidos, para Toronto, no Canadá, onde o procedimento foi realizado por uma equipe especializada.
“Foi como trazer um recém-nascido para casa”, disse ela sobre o pós-operatório, marcado, segundo ela, por preocupação e cuidados intensos nas primeiras horas.
O vídeo viralizou rapidamente, e recebeu curtidas, compartilhamentos e até comentários de tutores de cães braquicefálicos, como buldogues e pugs, que relataram experiências semelhantes.
“Os comentários mais marcantes são de pessoas que entendem que a cirurgia não é um milagre, mas melhora muito a qualidade de vida dos pets”, afirmou Wen-Ling à People.
“Ele não está mais ofegante e até quer mais carinho”, contou a tutora, que usa um perfil dedicado ao cão nas redes sociais para compartilhar a recuperação e conscientizar outros tutores.
Perguntas e Respostas
Qual é a história do buldogue francês Kygo que viralizou na internet?
Um vídeo do buldogue francês Kygo, de 4 anos, mostrando-o cheirando o ar pela primeira vez após uma cirurgia no nariz, viralizou no TikTok. A gravação foi compartilhada pela tutora Wen-Ling L. e já soma quase 9 milhões de visualizações desde sua publicação em 29 de julho.
Qual foi o motivo da cirurgia de Kygo?
A cirurgia foi realizada para tratar a síndrome das vias aéreas obstrutivas braquicefálicas (BOAS), que é comum em raças como buldogues franceses. Antes do procedimento, Kygo apresentava dificuldades para respirar e um olfato fraco.
Como foi a recuperação de Kygo após a cirurgia?
Nas primeiras 24 horas após a cirurgia, Kygo começou a cheirar o ambiente com mais intensidade. Sua tutora relatou que ele agora percebe rapidamente os aromas, como o de sua fruta favorita, a banana. A cirurgia também melhorou sua respiração, reduzindo roncos e ofegância.
Quais foram as preocupações da tutora antes da cirurgia?
Wen-Ling e seu parceiro estavam preocupados com a anestesia, já que buldogues franceses são sensíveis a ela. Eles decidiram viajar de Nova York para Toronto, no Canadá, onde o procedimento foi realizado por uma equipe especializada.
Como o vídeo impactou outros tutores de cães?
O vídeo recebeu muitos comentários de tutores de cães braquicefálicos, como buldogues e pugs, que compartilharam experiências semelhantes. Wen-Ling destacou que os comentários mais significativos são de pessoas que reconhecem que a cirurgia melhora a qualidade de vida dos pets.
O que a tutora compartilha nas redes sociais?
Wen-Ling utiliza um perfil dedicado a Kygo nas redes sociais para compartilhar sua recuperação e conscientizar outros tutores sobre a importância da cirurgia para a qualidade de vida dos cães.