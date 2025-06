Mick Jagger relança ‘Greatest Hits’ em disco de vinil duplo Disco conta com faixa inédita produzida por John Lennon VINEWS|Do R7 11/06/2025 - 12h37 (Atualizado em 11/06/2025 - 12h37 ) twitter

Mick Jagger relança ‘Greatest Hits’ em disco de vinil duplo VINEWS

Originalmente lançada em CD e digitalmente em 2007, Greatest Hits, uma coletânea de 17 faixas da icônica carreira solo de Mick Jagger agora é lançada pela primeira vez em disco de vinil. Além de sucessos como Dancing In The Street, o álbum também traz três faixas inéditas em vinil: Too Many Cooks (produzida por John Lennon), Checking Up On My Baby (com The Red Devils) e Charmed Life (produzida por Rick Rubin).

