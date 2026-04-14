ABADS faz visita especial à ROTA no mês de conscientização sobre o autismo Outros encontros estão programados para acontecer no Abril Azul

No Abril Azul, ABADS fez uma visita à ROTA Reprodução/Instagram

No Abril Azul, mês de conscientização sobre o autismo, a ABADS (Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social) prestigiou o trabalho da ROTA, tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo, em uma visita especial ao quartel.

Durante a ação, os policiais mostraram a rotina e o ambiente de trabalho na capital paulista, buscando proporcionar um ambiente acolhedor, com atividades adaptadas para promover a inclusão, respeito e desenvolvimento.

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Em publicação nas redes sociais, a unidade afirmou que essa é apenas a primeira de muitas visitas que devem acontecer ao longo do mês.

Nos comentários, os seguidores se emocionaram com a iniciativa: “Orgulho da sociedade! Parabéns ROTA!”.

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A própria ABADS também fez questão de agradecer pela recepção: “A ABADS agradece à ROTA pela parceria e pelo acolhimento nesta ação do mês de conscientização sobre o autismo. Iniciativas como essa são fundamentais para fortalecer a inclusão e o respeito às diferenças.”

Confira a publicação:

A Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social – ABADS (antiga Pestalozzi de São Paulo), fundada em 1952, é uma Instituição sem fins lucrativos, que atende pessoas com Deficiência Intelectual e Autismo Transtorno do Espectro Autista – TEA. Oferece seus atendimentos beneficentes, para mais de 1.000 famílias.