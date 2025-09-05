Ana Hickmann mostra detalhes do banheiro luxuoso e revela truques de limpeza e organização
Apresentadora do Hoje Em Dia realizou um tour pelo cômodo do apartamento em que vive com Edu Guedes
Ana Hickmann abriu as portas do banheiro do seu quarto e decidiu compartilhar um tour especial com os fãs.
A apresentadora do Hoje em Dia mostrou todos os detalhes da decoração e, claro, não resistiu a abrir algumas gavetas para revelar o que costuma guardar por lá. Ela também apresentou o cantinho de Edu Guedes que, como sempre, está impecável.
Apaixonada por cosméticos e maquiagem, Ana admite que a pia sofre um pouco com o excesso de produtos. Para driblar essa baguncinha, ela revelou o truque prático que encontrou para manter tudo em ordem: o Veja!
O produto não só facilita a limpeza da pia, como também ajuda a deixar o box e outros espaços do banheiro organizados, com aquele ar de frescor e bem-estar.
Assista ao tour completo:
Este conteúdo tem oferecimento de Veja.