Ana Hickmann mostra detalhes do banheiro luxuoso e revela truques de limpeza e organização Apresentadora do Hoje Em Dia realizou um tour pelo cômodo do apartamento em que vive com Edu Guedes Viva a Vida|Do R7 05/09/2025 - 09h55 (Atualizado em 05/09/2025 - 09h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ana Hickmann abriu as portas do banheiro do seu quarto e levou os fãs para um tour especial cheio de detalhes de decoração, beleza e organização reprodução/Canal Ana Hickmann

Ana Hickmann abriu as portas do banheiro do seu quarto e decidiu compartilhar um tour especial com os fãs.

A apresentadora do Hoje em Dia mostrou todos os detalhes da decoração e, claro, não resistiu a abrir algumas gavetas para revelar o que costuma guardar por lá. Ela também apresentou o cantinho de Edu Guedes que, como sempre, está impecável.

Apaixonada por cosméticos e maquiagem, Ana admite que a pia sofre um pouco com o excesso de produtos. Para driblar essa baguncinha, ela revelou o truque prático que encontrou para manter tudo em ordem: o Veja!

O produto não só facilita a limpeza da pia, como também ajuda a deixar o box e outros espaços do banheiro organizados, com aquele ar de frescor e bem-estar.

‌



Assista ao tour completo:

Este conteúdo tem oferecimento de Veja.