Duda Nagle surge com Zoe e apresenta sua nova namorada

Duda Nagle revelou a nova namorada

O ator Duda Nagle surpreendeu a todos ao revelar sua nova namorada! Após a separação de Sabrina Sato há quase um ano, Duda anunciou que está em um relacionamento com a corretora imobiliária Michele Balsamão Morais.

Descubra mais sobre o novo relacionamento de Duda Nagle e confira as fotos do casal no site Bebê Mamãe!

